Hortolândia receberá 12 ônibus elétricos com recursos do Novo PAC

De acordo com governo federal, investimento tem objetivo de diminuir as emissões de poluentes

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (9) que irá destinar recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções para a renovação da frota do transporte coletivo de Hortolândia. Ao todo, o município irá receber 12 ônibus elétricos, ainda sem data definida para início de circulação.

Hortolândia passará a ter 12 novos ônibus elétricos por meio do Novo PAC – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

De acordo com a prefeitura, o investimento é de cerca de R$ 29 milhões e os veículos são da montadora chinesa BYD. Os recursos fazem parte da modalidade 5 do PAC, que diz respeito à renovação de frota. De acordo com o governo federal, o objetivo é contribuir com a diminuição das emissões de dióxido de carbono na atmosfera.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É muito bom ver Hortolândia se desenvolvendo em diversas áreas, além da mobilidade urbana. Estes ônibus elétricos são uma conquista para a população. O trabalho não para e cresce a cada dia. A cidade está preparada para o futuro”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além dos recursos via PAC, Hortolândia informou que haverá investimentos por meio do Novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento). Segundo a prefeitura, estão previstas melhorias em obras, projetos e serviços que ultrapassam os R$ 260 milhões.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.