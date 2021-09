Defesa Civil libera prédio interditado após rachaduras em Hortolândia

Construtora visa liberar outro bloco interditado em julho e avalia estrutura do condomínio – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A Defesa Civil liberou nesta segunda-feira (30) o prédio de um condomínio residencial em Hortolândia que estava interditado há duas semanas, após serem constatadas rachaduras no imóvel.

Outro prédio do mesmo condomínio segue interditado há dois meses, pelos mesmos motivos.

Segundo a Prefeitura de Hortolândia, foi emitido nesta segunda auto de desinterdição referente ao bloco 5 do Condomínio Ideal Pitangueiras, no Remanso Campineiro. Só neste bloco, vivem 16 famílias.

O prédio foi interditado pela Defesa Civil na terça-feira da semana passada, último dia 17.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A emissão foi possível após o condomínio e a construtora Rossi Ideal cumprirem os requisitos apresentando laudo técnico preliminar e Anotação de Responsabilidade Técnica de Obra e Serviço, detalha a prefeitura.

Através dos documentos, um profissional de engenharia atesta as condições dos imóveis.

“Ressaltamos, porém, que o bloco 10 do condomínio permanece interditado até que seja encaminhado o respectivo laudo técnico”, completa o Executivo.

Após a desinterdição do bloco 5, a Rossi, responsável pelo condomínio, informa que “a prioridade nesse momento é a conclusão da análise e emissão do laudo técnico do bloco 10 e demais torres do condomínio”.

A construtora ressalta que continuará em contato com a síndica e advogada do condomínio, “com a urgência e brevidade que o assunto requer, prezando pela transparência na relação e segurança dos moradores”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O bloco dez foi interditado em 1° de julho. Desde então, a Rossi enviou engenheiros e profissionais ao local para efetuarem laudos. A situação se repetiu com a interdição do bloco cinco.

Dez dias atrás, em 20 de agosto, a Rossi afirmou em nota que será feita uma avaliação estrutural e da fundação de todo o empreendimento.

O Residencial Pitangueiras, condomínio de alvenaria estrutural teve o Habite-se expedido em 2012, mesmo ano que foi entregue aos clientes. Nestes nove anos desde a sua conclusão, até então, não foi registrado problema estrutural no local, aponta a construtora.