Condenado a mais de 26 anos pelo estupro da neta é preso em Hortolândia

Idoso de 66 anos foi detido por policiais do Baep no Jardim Amanda 2, no final da tarde desta quinta-feira

Homem foi localizado pelo 10º Baep, na tarde desta quinta – Foto: 10º Baep / Divulgação

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um idoso de 66 anos, condenado a 26 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável, no Jardim Amanda 2, em Hortolândia, no final da tarde desta quinta-feira (25). O crime ocorreu em 2019 e foi cometido contra a própria neta do homem detido.

Segundo a corporação, por volta das 17h30, os PMs realizavam patrulhamento, quando abordaram o idoso. Após realizarem uma pesquisa, confirmaram que ele tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O condenado foi detido e levado ao plantão policial, sendo que permaneceu em uma cela separada dos demais presos, por questões de segurança.