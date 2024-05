Homem que matou companheiro da ex é condenado a 24 anos de prisão em Hortolândia

A 1ª Vara Criminal de Hortolândia condenou um homem a 24 anos de prisão pelo assassinato do companheiro da ex-namorada. Eduardo Luis Silva, 37, foi atingido com uma facada no peito. A sentença foi definida nesta quinta-feira (2) após o júri popular no Fórum. O crime ocorreu em maio de 2021, no Jardim Novo Ângulo.

O juiz André Forato Anhê acatou a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que acusou o réu, Darilto da Silva Cardoso, 46, por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O magistrado considerou que crime foi hediondo e as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, que é reincidente, pois, atualmente está preso em uma unidade prisional de Teófilo Otoni (MG), por envolvimento em vários roubos.

Os advogados Antônio Gonzalez dos Santos Filho e José Alexandre dos Santos, que representam o réu, entraram com recurso no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) pedindo a diminuição da pena.

“O réu recorreu do resultado da sentença para buscar uma revisão da condenação”, explicou Antônio Gonzalez.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O CRIME

O assassinato foi motivado por ciúmes da ex-namorada com quem o réu manteve um relacionamento de quase dois meses. Ele não aceitava o fim do romance. A ex teria justificado ao acusado que não queria continuar com o namoro, porque pretendia reatar seu casamento com a vítima, com quem esteve por oito anos.

No dia do crime, Darilto foi até a casa da ex para buscar roupas, quando a viu chegando acompanhada da vítima. Eles se desentenderam e em seguida Eduardo foi atingido com uma facada profunda que perfurou o pulmão. A vítima morreu no local.

O agressor fugiu, mas foi preso meses depois em Minas Gerais por envolvimento em roubos.