Construção de barragens pode melhorar qualidade da água de Americana

A retomada das construções das barragens de Pedreira, às margens do Rio Jaguari, e de Duas Pontes, em Amparo, no Rio Camanducaia, pode melhorar a qualidade da água que abastece Americana, de acordo com o ex-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e secretário-adjunto de meio ambiente do município, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Em novembro de 2023, o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) abriu uma nova licitação para voltar com as obras, que foram interrompidas algumas vezes desde março de 2018, quando começaram.

A de Pedreira chegou a enfrentar um embargo da prefeitura da cidade, em fevereiro de 2019, sob a alegação de que faltavam estudos sobre os seus impactos. A obra só foi retomada neste ano, mas a Justiça aplicou uma multa de dez salários mínimos ao DAEE por supostos danos ambientais.

Por sua vez, a de Duas Pontes foi alvo de ações do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público Federal, em 2020, por uma possível falta de outorga da ANA (Agência Nacional de Águas).

Trecho do Rio Piracicaba próximo ao ponto de captação de água em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A agência argumentou que a água era inadequada para consumo e, portanto, para o abastecimento. A decisão foi derrubada pela Justiça em 2021. Entretanto, por conta dos vários problemas, as construções atrasaram e em julho deste ano o DAEE rescindiu o contrato com as empresas responsáveis pelas obras. Ambas as barragens tiveram menos de 50% das etapas concluídas.

A nova licitação, aberta no final de novembro, irá permitir a contratação de uma empresa para terminar as estruturas. A previsão é de que as obras sejam retomadas no primeiro semestre de 2024, com expectativa de conclusão em 22 meses após a assinatura do contrato.

Com as duas barragens, a qualidade do Rio Jaguari deverá melhorar, já que está prevista uma UTR (Unidade de Tratamento de Rio) que conseguirá retirar boa parte dos efluentes – de acordo com Zappia, o índice de poluição é altíssima.

O Rio Jaguari se junta com o Rio Atibaia, em um ponto próximo da Represa do Salto Grande, e forma o Rio Piracicaba, usado para abastecimento de Americana. O município tem outorga do DAEE para captar até 1,3 mil litros por segundo.

Rios Jaguari Atibaia, que formam o Piracicaba, fonte de Americana – Foto: Willian Gregio/Divulgação

“A qualidade do Jaguari vai ser mais constante e o Rio Piracicaba vai ser menos afetado pela água do Jaguari. Com isso, Americana não terá mais o problema de qualidade e de volume de água. É uma esperança para o abastecimento público da Bacia PCJ”, comentou Zappia.

Ainda conforme o secretário-adjunto de Meio Ambiente, outra medida que pode ser tomada no futuro é a melhora do procedimento de tratamento de esgoto (passando para o terciário).

Segundo o DAEE, as barragens serão fundamentais para garantir a segurança hídrica da região do PCJ, já que deverão formar reservatórios com capacidade de armazenamento de 85 bilhões de litros de água (o equivalente a 34 mil piscinas olímpicas).