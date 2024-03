Saiba quais são os recursos hídricos de Americana e a importância de cada um deles

As cerca de 100 nascentes espalhadas pelo mapa hidrográfico de Americana são o início dos vários caminhos que levam a água até a casa das pessoas. Cada trajeto possui a sua particularidade: alguns carregam maior volume de água, enquanto outros são tão pequenos que não influenciam nos mananciais.

Tem aqueles que passam por dentro da malha urbana e vemos quase todos os dias nas principais ruas e avenidas da cidade e também existem alguns que estão dentro de áreas que possuem proteção ambiental, especialmente no Pós-Anhanguera.

Porém, todos seguem o mesmo roteiro diariamente: das nascentes para os córregos, dos córregos para o ribeirão, do ribeirão para o rio ou para a Represa do Salto Grande. Essa água é tratada e depois distribuída para as residências.

Só olhando atentamente para o mapa hidrográfico do município é possível entender a complexidade desses trajetos e refletir sobre as consequências das ações humanas ao longo de décadas e sobre a importância da preservação da água, que tem se tornado cada vez mais um bem limitado devido à demanda e aos fatores que afetam a sua qualidade, como o esgoto.

O LIBERAL apresenta, neste especial do Dia Mundial da Água, celebrado nesta sexta-feira, 22, os recursos hídricos de Americana que formam os vários caminhos da água na cidade.

O Ribeirão Quilombo, que divide Americana na região central – Foto: Marcelo Rocha/Liberal_13.02.2002

Ribeirão Quilombo: um rio morto em Americana

A preservação e o uso sustentável da água se tornaram uma preocupação diante das frequentes crises hídricas e da desenfreada expansão das cidades — ainda feita, por vezes, de forma desordenada, sem levar em consideração a disponibilidade hídrica e a capacidade de tratamento de esgoto.

No passado, essa preocupação não existia e o Ribeirão Quilombo atualmente ilustra as consequências disso. Até os anos 1950, quando tinha aproximadamente 20 mil habitantes, Americana era abastecida pelo ribeirão e a captação acontecia em local próximo de onde hoje está o Centro de Reservação 2 do DAE (Departamento de Água e Esgoto), no Jardim Girassol.

Porém, o despejo de esgoto no curso d’água e a retificação realizada nos anos 1970 para edificações de residenciais, bem como para as obras do Centro Cívico e da Avenida Bandeirantes, fizeram com que o Ribeirão Quilombo se tornasse “um rio morto”.

“O Quilombo, na maior parte do ano, tem um índice maior de esgoto do que de água. Mais de 70% dele é esgoto. Para a gente, biologicamente falando, o Ribeirão Quilombo é um rio morto”, apontou Carlos Cesar Gimenez Zappia, biólogo e secretário-adjunto de meio ambiente de Americana.

Rio Piracicaba: a principal fonte de abastecimento

A confluência dos rios Atibaia e Jaguari, próxima à Represa do Salto Grande, dá início ao Rio Piracicaba. É desse manancial que o município capta 1,3 mil litros por segundo para abastecimento, de acordo com outorga de fevereiro de 2021 do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

A água é levada por adutoras até as duas estações de tratamento na Vila Cordenonsi, onde passa por procedimentos que viabilizam o consumo. Depois, é bombeada até os centros de reservação e distribuída para as residências.

A qualidade dos recursos hídricos de Americana é bastante afetada pelo Rio Jaguari, que vem com alto índice de poluição. Já o Rio Atibaia passa por um processo de decantação na Represa do Salto Grande, o que melhora a sua qualidade, daí a importância das macrófitas.

O município tem um alto consumo mensal e está dentro da Bacia PCJ (dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) — uma das regiões com menor disponibilidade hídrica per capita do Estado de São Paulo e do País.

Rios Jaguari Atibaia, que formam o Piracicaba, fonte de Americana – Foto: Willian Gregio/Divulgação

Represa do Salto Grande: o futuro da cidade

A Prefeitura de Americana apresentou, em novembro de 2023, um diagnóstico técnico que servirá como base para a criação de uma lei municipal para regulamentar o zoneamento do Pós-Represa. No documento, está prevista a construção de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) no lado oposto à orla da Praia dos Namorados, na Represa do Salto Grande.

Não é de hoje que a administração considera a represa como o futuro do abastecimento do município. Atualmente com papel importante na “limpeza” do Rio Atibaia, a construção de uma estação no local poderá abastecer com água de qualidade os bairros do Pós-Anhanguera ou que ficam próximos do portal da cidade.

Entretanto, o investimento para isso tende a ser alto e só será avaliado após a aprovação da lei de zoneamento do Pós-Represa.

“A represa [Salto Grande] vai ser o futuro do nosso abastecimento. Isso é o sonho de qualquer técnico, porque a água da represa tem uma constância maior, qualitativamente falando. A qualidade da água proxima à barragem é bem melhor que a do Rio Piracicaba”, comentou Zappia.

Córregos: os braços das nascentes

Regulamentada em 2019, a Apama (Área de Proteção Ambiental de Americana) — nome dado ao Pós-Represa — protege a região de maior recurso hídrico do município. São aproximadamente 50 nascentes em um terreno que corresponde a cerca de 30% da área total de Americana. Nos outros 70% são registradas mais 50 nascentes.

Geralmente, essas fontes já estão contaminadas pelo solo devido aos coliformes fecais e são inviáveis para o abastecimento. “Americana não tem muita disponibilidade hídrica superficial e mesmo essa quantidade de nascentes no Pós-Anhanguera, o volume de água é muito baixo. Você não consegue utilizar para abastecer toda a cidade. O custo seria altíssimo para um volume pequeno”, disse Zappia.

Porém, elas são importantes para dar origem a córregos de minúscula e média proporções no município — que dão vida ao Ribeirão Quilombo e aos rios.

Entre os principais córregos do Pós-Anhanguera estão o da Nascente (no Antônio Zanaga), da Barroca, do Olho d’água, da Fazenda da Lagoa, da Fazenda Santo Ângelo, do Sobrado Velho e Jacutinga (nos assentamentos Monte Verde e Roseli Nunes).

Por sua vez, no lado oeste do município é possível citar o Córrego Santa Angélica (na região do São Luiz e do Jardim Boer), Bertini, Recanto, Pyles, do Nielsen Ville, do São Manoel, do Parque Ecológico, do Gallo e do Parque das Nações.

Lagoas e Gruta: possibilidade do turismo

Embora não tenham função de abastecimento na cidade, as lagoas e grutas são outros recursos hídricos disponíveis em Americana.

O município conta com três lagoas: a do Berinjela, próxima do Iate Clube de Campinas; a do Piva, ao lado do aeroporto municipal; e a da Fazenda do Governo, que fica dentro do Instituto de Zootecnia.

“As lagoas ajudam no microclima, ou seja, você tem a transpiração das macrófitas e a evaporação da própria água, que altera o microclima. Tem uma função de trazer bem-estar. Além da questão da beleza também”, afirmou Zappia.

Já a Gruta Dainese, que fica dentro de um parque natural, tem representatividade histórica e turística desde os anos 1970. No local, há sete quedas de água, que variam de 5 a 18 metros, porém com volume afetado por conta da impermeabilização do solo — consequência da expansão da área urbana.

A Prefeitura de Americana tem revitalizado o local e tentado fazer a limpeza do esgoto em alguns dos mananciais. Conforme o LIBERAL noticiou em março de 2022, um projeto desenvolvido pela administração visa transformar a Gruta Dainese em referência turística. Ainda em fase inicial, o planejamento, orçado em R$ 40 milhões, inclui atrações como teleférico, ponte pênsil, mirante e concha acústica.