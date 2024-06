Comércio de Americana e Santa Bárbara têm horário estendido neste sábado

Movimento no Calçadão de Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal - 08-05-2024

O comércio de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste vai funcionar em horário estendido neste sábado (8). As lojas ficarão abertas das 9h às 18h para as compras do Dia dos Namorados.

Segundo informações da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), no dia 12, quarta-feira, o horário será normal no município, também das 9h às 18h. Já no dia 13, dia de Santo Antônio e feriado municipal, o comércio estará fechado.

De acordo com a associação, a expectativa é de que haja aumento de até 10% nas vendas em relação ao mês de maio, marcado pelo Dias da Mães.

Para o segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon, a queda da temperatura e a realização da Festa do Peão, que começa nesta sexta, contribuem para um cenário mais animador.

“Embora o Dia das Mães seja uma data de aumento das vendas, não tivemos um crescimento expressivo, pois o clima estava muito quente. Como tivemos recentemente dias mais frios, isso ajuda na venda de itens de vestuário. Além do Dia dos Namorados, a Festa do Peão é outro fator quer ajuda a alavancar as vendas”, comentou Barizon, por meio da assessoria de imprensa da Acia.

Promoção

Os consumidores que fizerem as compras nos estabelecimentos identificados com cartazes da promoção “Espetáculo de Prêmios” estarão concorrendo a R$ 200 mil em diversos produtos ao longo de um ano, incluindo um carro zero quilômetro que será entregue em janeiro.

Para este mês de junho serão sorteados um notebook Dell, cinco vales-compra de R$ 500 cada um e um celular Samsung A54. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos participantes da promoção o consumidor terá direito a um cupom. O sorteio de junho será realizado no dia 27, às 17 horas, na sede da Acia, na Rua Primo Picoli, 232, no Centro