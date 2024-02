A cachorra Pandora, resgatada pelo Corpo de Bombeiros de um incêndio em uma residência no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia, na última quinta-feira (1º), continuava internada nesta sexta-feira (2º), em processo de recuperação. No momento do incidente, apenas o animal estava na casa.

De acordo com a corporação, a cachorra foi encontrada pelos bombeiros embaixo da cama de um dos quartos, já sem consciência. A equipe prestou os primeiros socorros ao animal utilizando um aparelho de oxigênio. Posteriormente, os militares deixaram Pandora sob os cuidados da dona, que a levou ao médico veterinário para os cuidados necessários.

Na residência vivem três mulheres, sendo uma mãe e duas filhas. Quando os bombeiros chegaram ao local, o quarto onde o incêndio teve início já estava completamente tomado pelas chamas e a casa estava envolta em fumaça. A equipe de resgate encontrou Pandora em um outro cômodo da residência.

Após controlarem a situação, os bombeiros deixaram a casa sob os cuidados da Defesa Civil. Moradores das imediações do imóvel estão se mobilizando para auxiliar na reconstrução da residência.