Bombeiros resgatam cachorro durante incêndio em Hortolândia

Cão foi deixado com vida sob os cuidados do dono, que o levou ao médico veterinário para maiores cuidados

Quarto foi consumido pelas chamas – Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro em um incêndio numa casa localizada no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia, na manhã desta quarta-feira (1º). Nenhuma pessoa se feriu.

Segundo a corporação, o animal foi localizado pelos bombeiros embaixo da cama de um dos quartos, já sem consciência. A equipe o ajudou com um aparelho de oxigênio e depois o deixou, com vida, sob os cuidados do dono, que levou o cão ao médico veterinário para maiores cuidados.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o quarto onde o incêndio começou já estava totalmente em chamas, e a casa já tinha sido tomada pela fumaça. A equipe iniciou os trabalhos de combate e encontrou o cachorro em outro quarto.

As informações foram divulgadas pela corporação por volta das 15h30, quando o fogo já havia sido extinto. Após terem controlado a situação, os bombeiros deixaram a residência sob os cuidados da Defesa Civil. A equipe não soube informar o estado de saúde atual do cachorro.

O incêndio teve início por volta das 11h, na Rua Alberto Muniz da Silva. Ao todo, sete bombeiros atuaram na ocorrência. Eles estavam com duas viaturas.