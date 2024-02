Verba para Rodoviária de Americana fica fora de orçamento e precisa ser solicitada novamente

A verba que seria usada na reforma do Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana, não existe mais. O Governo de São Paulo destinaria R$ 1,5 milhão para a realização das obras, conforme foi anunciado em 2022. Porém, no final das contas, não houve previsão orçamentária para a efetuação do repasse, que precisará ser solicitado novamente pelo município.

O Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, de Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A informação foi divulgada pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado na última semana, em resposta ao LIBERAL. A pasta comunicou que está em contato permanente com o município para “auxiliar no que for necessário”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A Secretaria de Governo e Relações Institucionais esclarece que o convênio não foi assinado por ausência de previsão orçamentária em 2022. A secretaria trabalha em permanente parceria com todos os municípios paulistas no sentido de agilizar o encaminhamento de novos projetos e futuros convênios, respeitando o regramento legal e os limites orçamentários vigentes”, comunicou.

O recurso tinha sido anunciado pela vereadora Nathália Camargo (Avante) em setembro de 2022. Na época, ela dividiu a conquista com Israel Alexandre, que era pré-candidato a deputado estadual.

Na ocasião, Nathália disse ter solicitado a verba junto ao então secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Rubens Cury, em São Paulo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Procurada pelo LIBERAL na última semana, a parlamentar afirmou que a falta do repasse se deve à mudança no governo, atualmente comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) – ele assumiu o cargo no ano seguinte.

“Quero assegurar que já estamos tomando as medidas necessárias para reaver esse recurso. Um ofício foi enviado ao novo governo estadual solicitando a revisão da situação. Ainda estamos aguardando um retorno, mas estamos comprometidos em seguir todas as vias possíveis para garantir que esse projeto essencial para a cidade de Americana seja realizado”, declarou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A vereadora também prometeu trabalhar “incansavelmente” para que a reforma aconteça. “Reconhecemos a importância do Terminal Rodoviário para a nossa comunidade, não apenas como um ponto de transporte, mas como um espaço que facilita o acesso e a mobilidade urbana, impactando positivamente na economia local e no bem-estar dos nossos cidadãos.”

A prefeitura, que também contava com esse recurso, informou que, “com a abertura do orçamento do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Gestão de Convênios [do município] vai agendar reuniões com todas as pastas para verificar sobre as emendas que estão sob análise, aguardando as deliberações do Estado”.