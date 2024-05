Serviço no reservatório do Centro de Americana vai afetar abastecimento de água na terça-feira

De acordo com a autarquia, além da região central ficarão sem bombeamento os bairros Jardim Ipiranga, Vila Dainese e Frezzarin

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que o abastecimento de água será afetado na região central nestaa terça-feira (28). De acordo com a autarquia, também ficarão sem bombeamento os bairros Jardim Ipiranga, Vila Dainese e Frezzarin.

Neste dia, acontecerá um trabalho de modernização no CR-2 (Centro de Reservação de Água do Centro), que fica no Jardim Girassol. O serviço está previsto para durar das 7h às 18h e, neste período, o bombeamento será desligado. Por conta disso, o DAE pede que a população economize água.

Por conta de obra do DAE, Centro de Americana terá abastecimento prejudicado – Foto: Susy Coutinho

Os técnicos da autarquia trabalharão em duas frentes para instalar um novo transformador, de 500 kVa de potência, assim como um novo disjuntor. O investimento total é de R$ 161 mil.

“Estamos investindo nessa importante peça que é o CR-2, a fim de proporcionarmos mais água para toda a população dos bairros atendidos pelo reservatório. Teremos mais controle e segurança no fornecimento de água, além de economia”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

“Retomaremos o bombeamento a partir do término do trabalho, às 18h, para então o abastecimento começar a ser normalizado”, completou.

A autarquia informou ainda que fará a instalação de um painel inversor de frequência na subestação. Isso fará com que a vazão enviada para os bairros Jardim Ipiranga e Vila Dainese aumente em até 40 litros por segundo.

