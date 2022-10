Reeleito, deputado Carlos Zarattini promete emendas para Americana

Petista participou de um ato de campanha no município nesta sexta-feira, em prol de Lula e Haddad

Parlamentar visitou o LIBERAL na companhia de Professora Juliana - Foto: Alvaro Augusto / Divulgação

Reeleito para seu quinto mandato como deputado federal, Carlos Zarattini (PT) promete destinar mais verbas para Americana por meio de emendas parlamentares.

Ele esteve na cidade nesta sexta-feira, quando participou de um ato de campanha em prol dos candidatos a presidente Lula (PT) e a governador Fernando Haddad (PT). Depois, visitou a redação do LIBERAL, na companhia da vereadora Professora Juliana (PT).

Em entrevista, o parlamentar lembrou de duas emendas que ele destinou para o município: R$ 300 mil para reforma de parte da ala de maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e R$ 348 mil para a compra de equipamentos diversos para as 17 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

Zarattini disse ter sido recebido com gentileza pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nas ocasiões. No entanto, lamentou o fato de Chico, integrante de um partido federado com o PT, ter declarado apoio a Jair Bolsonaro (PL), adversário de Lula, e Tarcísio (Republicanos), rival de Haddad.

“A gente vai continuar mandando emenda, porque é importante para o povo da cidade, mas a gente lamenta esse posicionamento”, afirmou o deputado, que é da capital.

Ele também agradeceu pelos votos recebidos na região. Em Americana, recebeu 750 e foi o segundo candidato a deputado federal do PT mais votado, atrás apenas de Alancar Santana, com 1.378.