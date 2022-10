Maria Giovana critica Ciro por ataques e cita prejuízos às candidaturas do PDT

Maria Giovana foi a segunda mais votada da sigla no Estado - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Candidata a deputada federal mais votada em Americana nestas eleições, a ex-vereadora Maria Giovana (PDT) criticou Ciro Gomes, seu correligionário, por conta dos ataques que ele fez aos adversários Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) durante a campanha para a presidência.

Segundo ela, essa postura, aliada à ascensão de Simone Tebet (MDB), fez Ciro perder eleitores e, consequentemente, trouxe prejuízos às demais candidaturas do PDT.

“A postura nas eleições, de criticar demasiadamente ambos os candidatos que estavam à frente, é uma postura que não agrada a população e não agrada a mim também, honestamente. Acho que a gente tem de ser mais propositivo”, disse Giovana nesta sexta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A ex-vereadora destacou, no entanto, que Ciro “seria o melhor presidente para o País”. Na disputa presidencial, o pedetista ficou em quarto lugar, atrás de Simone.

O partido também não conseguiu eleger nenhum deputado federal em São Paulo, nem mesmo Giovana, que foi a segunda mais votada da sigla no Estado, com 32.932 votos.

A reportagem não conseguiu contato com representantes de Ciro.

Afastamento

Giovana contou que ao final do 2º turno, por questões pessoais, inclusive por motivos de saúde, se afastará de suas funções partidárias nos diretórios municipal e estadual do PDT. Ela não descarta, porém, retornar à política para as eleições de 2024.

“Nosso partido segue, aqui em Americana, com todo esse grupo que a gente já construiu”, afirmou a ex-vereadora de Americana, que atualmente tem atuado no apoio às candidaturas de Lula para a presidência e de Fernando Haddad para o governo estadual.