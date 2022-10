Em 66% das urnas de Americana Tarcísio pelo menos dobrou votos de Haddad

O candidato a governador Tarcísio (Republicanos) teve pelo menos o dobro de votos na comparação com seu adversário, Fernando Haddad (PT), em 66% das urnas de Americana no 1º turno, conforme levantamento feito pelo LIBERAL.

Proporcionalmente falando, a maior vantagem de Tarcísio sobre Haddad foi na 138ª seção da Zona Eleitoral 158, na Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, no Centro.

Nessa urna, o candidato do Republicanos recebeu 146 votos, número quase quatro vezes maior – 387%, mais precisamente – do que os 30 recebidos pelo petista.

Das 512 urnas do município, Haddad venceu apenas em quatro. Ele conseguiu maior diferença percentual sobre Tarcísio na 276ª seção da Zona Eleitoral 384, na Escola Estadual Professor Martinho Rubens Belluco, no São Benedito, com vitória por 62 a 39.

Ricardo Molina, que se candidatou a deputado estadual pelo Republicanos nestas eleições – ficou como terceiro suplente – e coordena a campanha de Tarcísio na região, apontou que os resultados estão dentro das metas estabelecidas.

Segundo ele, o primeiro desafio era tornar Tarcísio conhecido, e esse trabalho começou na motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) até Americana, em abril, evento que contou com a presença do candidato a governador.

“Tivemos mais uma vez a oportunidade de apresentá-lo a Americana e região na Festa do Peão em junho. Na sequência, um evento na cidade de Sumaré, onde muitos estiveram presentes. Associado a tudo isso tivemos um grande empenho da nossa equipe de comunicação e lideranças”, disse Molina.

Do outro lado, também há um movimento para Haddad ter um melhor desempenho na cidade. Com esse objetivo, nesta sexta-feira, o deputado federal reeleito Carlos Zarattini (PT) participou de um ato de campanha em Americana, na companhia da vereadora Professora Juliana (PT).

“O Haddad teve quase 45% dos votos (44,38%) na capital. Então, o povo de São Paulo [capital], ao contrário do que se fala, tem saudades do governo do Haddad. E é isso que a gente quer mostrar no interior agora”, comentou Zarattini.

No primeiro turno, Tarcísio conquistou 56,91% dos votos em Americana, contra 25,96% de Haddad.