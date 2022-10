Na contramão do PV, Chico Sardelli declara apoio a Bolsonaro e Tarcísio

Prefeito esteve reunido com o candidato a governador na manhã desta terça, em São Paulo

Reunião entre Tarcísio e Chico durou cerca de duas horas - Foto: Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o segundo turno das eleições para presidente e governador de São Paulo, respectivamente.

A decisão revelada pelo prefeito nesta terça-feira (4) vai na contramão da linha adotada pelo PV, que neste ano formou uma federação com o PT, partido adversário dos candidatos apoiados por Chico.

O chefe de Executivo, inclusive, esteve reunido com Tarcísio na manhã desta terça, por cerca de duas horas, em São Paulo. Ele disse ter tratado de assuntos como a recuperação da indústria têxtil local, a Represa do Salto Grande, a Gruta Dainese e investimentos principalmente na saúde preventiva.

“Tenho de pensar na minha cidade, no meu Estado e no meu país como um todo. O PT já teve a oportunidade dele, já fez o que tinha de fazer, mas nós não queremos esse modelo”, declarou, em entrevista coletiva.

No primeiro turno, Chico havia apoiado Rodrigo Garcia (PSDB) na eleição para governador. O tucano, que ficou em terceiro lugar no pleito do último domingo, também decidiu apoiar Bolsonaro e Tarcísio nas disputas contra Lula (PT) e Fernando Haddad (PT), respectivamente.

O prefeito afirmou ter seu apoio a Bolsonaro e Tarcísio tem respaldo dos secretários mais próximos e de aliados como o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins (PV) – os dois estavam do lado dele durante a entrevista.

Ele contou que ainda ia comunicar sua decisão ao diretório estadual do PV, que, conforme o LIBERAL noticiou em maio, já ameaçou expulsar do partido quem manifestasse apoio a adversários de candidatos petistas. “Se esse for o preço a pagar, pagarei”, ressaltou Chico nesta terça.