Princesa, tigresa do Parque Ecológico de Americana, morre aos 19 anos

A tigresa Princesa - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana divulgou, no final da tarde desta sexta-feira (1º), que a fêmea de tigre siberiano que vivia no Parque Ecológico morreu no último domingo (26). Princesa, como era chamada, tinha 19 anos.

Segundo a prefeitura, a tigresa estava em tratamento veterinário há três semanas, depois de apresentar um quadro de incontinência urinária, o que pode ter levado ao desenvolvimento de algumas feridas na cauda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O animal estava sendo monitorado pelos tratadores e veterinários, mas apresentou redução na quantidade de alimento ingerido nos últimos dias. Foi mantido em tratamento com avaliação constante dos técnicos”, informou a prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura, a necropsia do animal foi realizada no Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana) e foram constatadas alterações nos rins e fígado compatíveis com a idade do animal. Foram coletados diversos materiais para exame microscópico (histopatológico) que serão encaminhados para análise no Instituto Adolfo Lutz.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Princesa nasceu em Americana em 15 de agosto de 2004 e superou a expectativa de vida da espécie, de 15 anos. Sob cuidados humanos, vivem em média 20 anos.

“Ao mesmo tempo que a equipe do Parque Ecológico se sente triste pelo ocorrido, está consolada pelo fato de que durante toda a vida do animal, ele foi muito bem tratado, recebendo sempre o carinho e cuidados de todos os funcionários”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura.

Morte de leão causou polêmica

No início deste ano, a morte do leão Nagan, do Parque Ecológico, foi motivo de polêmicas após denúncias de negligência e maus-tratos. O caso, inclusive, foi levado à Justiça.

O laudo da necropsia do leão, no entanto, apontou que o óbito foi provocado por câncer no fígado. O animal morreu em 31 de dezembro do ano passado, aos 24 anos, no Parque Ecológico.