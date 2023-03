Laudo aponta que leão Nagan morreu de câncer, diz prefeitura

Animal morreu em 31 de dezembro do ano passado, aos 24 anos, no Parque Ecológico

Nagan chegou ao Parque Ecológico de Americana em 9 de outubro de 2015, já com 17 anos, vindo do Zoo São Vicente - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana divulgou na noite desta terça-feira (14) que o laudo final do exame de necropsia do leão Nagan apontou que o óbito foi provocado por câncer no fígado. O animal morreu em 31 de dezembro do ano passado, aos 24 anos, no Parque Ecológico.

Em comunicado enviado à imprensa, a administração municipal afirma que o documento assinado pela patologista Josemara Neves Cavalcanti levou em consideração, além do exame necroscópico, o relatório de anatomia patológica do Instituto Adolfo Lutz e o relatório histopatológico do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (Universidade de São Paulo).

O LIBERAL pediu para ter acesso ao laudo, mas a prefeitura enviou apenas os relatórios de anatomia patológica e de histopatológico. Os documentos trazem informações técnicas, as mesmas divulgadas pela prefeitura.

Desde que a morte de Nagan foi comunicada, surgiram denúncias de suspeita de negligência e maus-tratos. O caso, inclusive, foi levado à Justiça. Uma liminar concedida pelo juiz André de Souza possibilitou que um representante da Associação de Proteção Animal São Francisco de Assis de Americana acompanhasse a necropsia do leão, que aconteceu em 10 de janeiro, na Escola de Veterinária da FAM (Faculdade Americana).

Segundo as denúncias, o leão, desde outubro do ano passado, aparentava estar muito magro e bastante debilitado. A prefeitura, por sua vez, reafirmou nesta terça-feira que Nagan “recebeu todo o atendimento e carinho dos técnicos, que se dedicaram à sua alimentação e cuidados com a saúde até seus últimos dias, recebendo um tratamento digno e profissional”.

O comunicado diz ainda que o fígado do leão estava cerca de 80% prejudicado, o que causou uma descompensação aguda do seu quadro clínico. “Conforme referências relatadas no texto [laudo], raramente se observam sinais clínicos dessa doença, assim como também são raros os relatos de sua ocorrência”, traz trecho.

Nagan chegou ao Parque Ecológico de Americana em 9 de outubro de 2015, já com 17 anos, vindo do Zoo São Vicente. Formava casal com a fêmea Menina, de 20 anos.