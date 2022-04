Prefeitura estima gasto de R$ 80 milhões ao ano com OS na Saúde

A Prefeitura de Americana estima um gasto de R$ 80 milhões ao ano com a OS (Organização Social) que deverá administrar o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Cillos.

Mesmo ainda em fase de estudos, a OS já foi considerada pelo Executivo na elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2023, até porque “está em vias de ser concretizada”, segundo a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Diretrizes orçamentárias foram apresentadas no Paço Municipal – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

As secretarias de Fazenda e Planejamento apresentaram as diretrizes orçamentárias para o próximo ano nesta terça-feira, em audiência pública realizada no Paço Municipal.

De acordo com Simone, para estimar o gasto com a Organização Social, a pasta considerou os custos da rede municipal de saúde e o cenário de outros municípios que possuem esse modelo de gestão.

Ela afirmou que a contratação de uma OS não significa, necessariamente, um aumento nas despesas. “Até porque a gente não sabe com exatidão quanto será esse investimento”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na LDO, a inclusão da OS fez os gastos da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) diminuírem e provocou um acréscimo no orçamento da Secretaria de Saúde, que absorveria as despesas do HM.

Isso porque a ideia é que a secretaria e a Organização Social gerenciem de forma compartilhada o hospital, que hoje está sob responsabilidade de Fusame.

A título de comparação, a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2022 previa R$ 161 milhões para a Secretaria de Saúde e R$ 67,2 milhões para a Fusame. Na LDO para 2023, as previsões são de R$ 249,7 milhões para a secretaria e R$ 20 milhões para a fundação.

Simone apontou que, se a contratação da OS não se concretizar, a prefeitura pode readequar o orçamento tanto na LOA quanto na própria execução.

Devidamente apresentadas pela administração municipal, as diretrizes orçamentárias ainda dependem de aprovação da câmara. A LDO norteia a elaboração da LOA, que estabelece o orçamento do Poder Executivo para o ano seguinte.