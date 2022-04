OS deve administrar Unacon e UPA na Av. Cillos, além de hospital

UPA São José está inativa e deve reabrir com atendimento 24 horas - Foto: Claudeci Junior - O Liberal - 9.12.21.JPG

A Secretaria de Saúde de Americana deseja contratar uma OS (Organização Social) não só para a administração do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas também para a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos.

No Diário Oficial desta quarta-feira, a pasta tornou público o interesse na contratação de uma OS (Organização Social) para gerenciamento compartilhado dessas unidades.

No mesmo comunicado, a secretaria diz que entidades não qualificadas como OS e que queiram participar de um eventual processo seletivo deverão requerer sua qualificação no prazo de 15 dias, contados a partir desta quarta.

Os pedidos devem ser feitos no site da prefeitura (americana.sp.gov.br), no campo “central de atendimento digital”, disponível no lado direito da tela.

Porém, ainda não se pode afirmar que as unidades serão, de fato, administradas por uma OS. O processo ainda faz parte de um estudo que tem sido acompanhado, inclusive, pelo Conselho Municipal de Saúde.

Ainda não há, portanto, uma previsão de custos, “já que não existe ainda um plano de trabalho a ser executado, com as definições de atuação e proposta financeira para cada unidade”, de acordo com a prefeitura.

A administração já criou uma comissão responsável por selecionar uma OS, conforme o LIBERAL noticiou no último dia 12.

O grupo conta com a diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi dos Santos; a superintendente adjunta, Tatiane Pereira Apostólico; e a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a OS seria uma solução para a fragmentação administrativa do hospital, que possui 213 fornecedores diferentes e mantém contrato com 11 empresas que disponibilizam recursos humanos.

Ele apontou que a contratação de uma OS possibilitaria uma gestão unificada e evitaria apontamentos negativos por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

24h. Apesar de ter sido citada pela Secretaria de Saúde, a UPA da Cillos, também conhecida como São José, está inativa atualmente. A ideia do Executivo é reabrir a unidade possivelmente ainda neste ano, com atendimento 24 horas por dia.