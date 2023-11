Valor é destinado à Sou Americana para custear parte da tarifa paga pelos usuários de ônibus, evitando aumento no valor da passagem

A Prefeitura de Americana definiu, em publicação no Diário Oficial desta terça-feira (31), um subsídio mensal de até R$ 1,2 milhão que será pago à Sou Americana, empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo na cidade. O aumento é de 71,4% em relação aos R$ 700 mil decretados em julho de 2022.

O subsídio é um valor que a administração destina à concessionária responsável pelo transporte coletivo, para custear parte da tarifa paga pelos passageiros. Isso é feito para evitar que a empresa aumente o valor da passagem, ou seja, repasse os gastos do serviço para os usuários. Atualmente, a passagem de ônibus em Americana custa R$ 4,70.

Subsídio maior permite que a passagem siga custando R$ 4,70 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No acordo entre o prefeito Chico Sardelli (PV) e a Sou Americana, concluído em 2022, a empresa alegou queda no número de passageiros e alta nos custos do serviço, como o preço dos combustíveis e a manutenção dos veículos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na época, a concessionária pediu um teto que chegava a R$ 1,5 milhão — portanto, o novo subsídio atende a 80% deste teto solicitado — ou que fosse de acordo com o fluxo mensal de passagens vendidas no mês.

Embora o teto do subsídio não leve em consideração a quantidade de passagens vendidas, a empresa terá de solicitar à Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), mensalmente, o valor que necessita receber. Para isso, uma planilha será apresentada com o fluxo de usuários.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O valor do subsídio poderá ser menor que R$ 1,2 milhão, a depender da quantidade de passageiros transportados.

Embora publicado no Diário Oficial apenas nesta terça, o decreto tem efeitos retroativos a 1º de setembro deste ano.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

REPASSES

A Sou Americana recebe subsídios da Prefeitura de Americana desde abril de 2021. No primeiro ano da medida, R$ 1,9 milhão foi repassado à concessionária, o que motivou a renovação de 20 dos 65 ônibus previstos no transporte da cidade durante as negociações de um novo valor em 2022. O investimento foi de R$ 20 milhões.