Transporte: prefeitura vai pagar R$ 2,70 por passageiro para a Sou Americana

Alta do subsídio mensal foi a maneira que a prefeitura encontrou para que a passagem não suba - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana vai pagar R$ 2,70 por passagem do transporte público urbano a título de subsídio à Sou Americana, empresa responsável pelo serviço na cidade. O valor é equivalente a 57% da tarifa atual, que custa R$ 4,70 desde 2019.

Nesta quinta-feira, o governo municipal publicou, em uma edição extraordinária do Diário Oficial, o decreto que definiu o subsídio mensal de até R$ 700 mil à concessionária. Aprovada em junho pela câmara, a medida aumentou o teto pago pela prefeitura. Até então, a administração bancava no máximo R$ 150 mil por mês para a empresa.

O aumento para R$ 700 mil foi uma nova maneira acordada entre a gestão do prefeito Chico Sardelli (PV) e a administração da concessionária para que o valor da passagem dos ônibus não subisse.

A empresa alega queda no número de passageiros e alta nos custos do serviço, como o preço dos combustíveis e a manutenção dos veículos, e pedia um teto que chegava a R$ 1,5 milhão ou que fosse de acordo com o fluxo mensal de passagens vendidas no mês.

O decreto de Chico, entretanto, fixa o teto em R$ 700 mil. O valor do subsídio poderá ser menor, a depender da quantidade de passageiros transportados.

Para o cálculo, a Sou Americana deverá apresentar à Unidade de Transportes e Sistema Viário, mensalmente, planilhas que comprovem o fluxo de passagens. Para passagens com desconto, o subsídio será de R$ 1,35. Apesar de publicado nesta quinta-feira, o decreto tem efeitos retroativos a 10 de junho.

NEGOCIAÇÕES. Em maio, o LIBERAL revelou que a Sou Americana recebeu R$ 1,9 milhão em subsídios no primeiro ano da medida, que começou em abril de 2021. No mês passado, em meio às negociações pelo subsídio, a empresa renovou 20 dos 65 ônibus previstos no transporte da cidade. Segundo a concessionária, o investimento na renovação foi de R$ 20 milhões.