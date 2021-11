Prefeitura de Americana inicia obra da ala 3 e UTI do Hospital Municipal

Ao todo, serão investidos R$ 833 mil, recurso proveniente de um convênio com o Ministério da Saúde - Foto: Beatriz Costa - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana iniciou a reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto do HM (Hospital Municipal) Dr Waldemar Tebaldi. A previsão de término das obras é de 180 dias. Ao todo, serão investidos R$ 833 mil, recurso proveniente de um convênio com o Ministério da Saúde.

No dia 22 de outubro, o LIBERAL publicou matéria denunciando superlotação no hospital. Pacientes estavam internados em macas e no corredor do PS (Pronto-Socorro) e enfermeiros relataram sobrecarga e falta de funcionários. Na data, a prefeitura alegou que estava reformando a ala 3 e teve que remanejar pessoas.

Com a reforma, a UTI será ampliada, passando de oito para dez leitos de internação, sendo um para isolamento. Serão construídos banheiros acessíveis tanto na área isolada como de atendimento coletivo. Também será instalado aparelho de ar-condicionado central por meio de recursos próprios municipais, ao custo de R$ 345 mil.

Tanto na ala 3 quanto na UTI serão substituídos o piso, forro, luminárias, bate-macas e portas internas. Também será instalada manta vinílica no piso das áreas de observação, circulação e conforto médico. E em todas essas áreas será aplicada uma nova pintura.

A obra inclui ainda a troca das redes elétrica e hidráulica, de acordo com a legislação vigente, bem como as redes de gases medicinais, com a instalação de réguas hospitalares nos leitos.

“Estamos trabalhando para que todos tenham uma saúde de qualidade, e em um primeiro momento estivemos focados no combate à Covid e agora, com as demais melhorias fundamentais”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Lilian Godoy, diretora-superintendente da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), disse que as melhorias estão sendo executadas a partir de um planejamento minucioso para que os pacientes continuem sendo acolhidos. “Com a ala 3 concluída será possível qualificar ainda mais o atendimento prestado pelo hospital”, afirmou.