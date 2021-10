Lotado e com reforma, HM tem pacientes em macas no corredor

Lotado e com reforma, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tem pacientes internados em macas e no corredor do PS (Pronto-Socorro). Enfermeiros relataram sobrecarga e falta de funcionários, além de pacientes há dias sem tomar banho por falta de chuveiro próximo da ala. A prefeitura diz que está reformando a ala 3 e teve que remanejar pessoas.

Ederson Fernandes está com a mãe Maria Aparecida Fernandes, de 62 anos, internada em uma maca onde funciona o PS, ao lado de diversos pacientes, desde a última terça. Há pacientes internados no corredor, inclusive embaixo de um bebedouro de água. Ao LIBERAL, Ederson reclamou da falta banheiro. “Tem paciente sem tomar banho há oito dias, estamos de mãos atadas”.

Pacientes foram espalhados por corredores no hospital, gerando preocupação – Foto: Divulgação

Uma moradora que não quis se identificar está com a mãe internada no HM há dez dias. “Na quarta pegaram todos pacientes dos quartos e colocaram em uma ala só, junto com os acompanhantes, umas 30 pessoas. É uma situação de risco, está todo mundo com a saúde debilitada e o coronavírus ainda existe. É preocupante”, alerta.

Enfermeiros da unidade confirmaram a situação ao LIBERAL. “Fizeram uma espécie de um ‘puxadinho’ para ficar como se fosse uma ala, tem mais de vinte pessoas internadas em macas, jogadas, isso tudo no PS, onde nem pode ficar paciente internado. E não tem enfermeiro suficiente”, relatam profissionais ouvidos sob a condição de anonimato.

Os enfermeiros têm que se adaptar para dar banho nos pacientes internados nas macas. “O banheiro mais próximo com chuveiro fica longe do PS. Estamos fazendo a limpeza com bacia, balde, é desumano, mas não tem como fazer de outro jeito no local”.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana acompanha a situação e já fez denúncia sobre pacientes em macas e falta de enfermeiros ao Coren-SP (Conselho Regional de Enfermaria do Estado de São Paulo) e ao MP (Ministério Público). A entidade ainda prepara novo relatório para fazer outra denúncia.

Diretora de saúde do sindicato, Isabel Santos foi nesta quarta até o hospital junto com representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Ela conta que, na ocasião, só na ala do PS havia 21 pessoas internadas em macas, a maioria idosos. “Quando fomos tinha só quatro enfermeiros, precisa de mais. É muito triste. A situação é realmente crítica, precisa de concurso público urgente”, completa.

O MP informou que averigua denúncia do Coren-SP para verificar irregularidades, em especial o déficit de enfermeiros e auxiliares técnicos de enfermagem.

Prefeitura admite lotação e cita obras

A prefeitura foi questionada sobre a situação e admitiu que a ocupação de leitos do hospital está no limite, mas ressaltou que todos os pacientes estão “devidamente acomodados”, de acordo com a sua classificação.

Sobre a situação da ala amarela, a administração alega que está sendo realizada uma reforma estrutural na ala 3, e os pacientes precisaram ser remanejados para outro local. A administração afirma que os pacientes em macas no corredor não são demanda proveniente do pronto-socorro.

“Todos os casos atendidos no pronto-socorro são passíveis de internação, sendo muitos deles resolvidos e o paciente liberado após a realização de exames e terapia medicamentosa”, aponta a administração.

“O Hospital Municipal reconhece que tem havido aumento no contingente de usuários em sua porta de entrada, mas está empenhado em atender a todos, de forma responsável e acolhedora”, finaliza a administração.

Sobre os protocolos para Covid-19, o HM afirma que atende às normas sanitárias. A prefeitura não respondeu sobre a falta de chuveiro e o número de funcionários.