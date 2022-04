Prefeitura de Americana cria comissão para escolher OS para o HM

Secretaria de Saúde tem viabilizado estudos para uma gestão compartilhada do Hospital Municipal

A Prefeitura de Americana criou, na última semana, uma comissão responsável por selecionar uma OS (Organização Social) para a gestão do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

O grupo conta com a diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi dos Santos; a superintendente adjunta, Tatiane Pereira Apostólico; e a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Secretário vê como “crítico” o cenário administrativo da unidade – Foto: Arquivo / O Liberal

As informações constam em portaria publicada pelo Executivo na edição do último sábado do Diário Oficial do município.

À reportagem, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que “vem viabilizando estudos voltados para a gestão compartilhada do Hospital Municipal”.

Cabe à comissão receber, analisar e julgar os programas de trabalho apresentados pelas organizações interessadas, conforme está previsto num decreto municipal de 2010, que trata da qualificação e desqualificação das Organizações Sociais.

A Secretaria de Saúde apontou que “o próximo passo será o envio de documentos para análise do Conselho Municipal de Saúde, que deve ocorrer ainda no mês de abril”.

O interesse da pasta em ceder a gestão do HM para uma OS tinha sido noticiado pelo LIBERAL no dia 30 de março. O secretário Danilo Carvalho Oliveira tinha falado sobre o assunto numa reunião do Conselho Municipal de Saúde.

Segundo ele, a OS seria uma solução para a fragmentação administrativa do hospital, que possui 213 fornecedores diferentes e mantém contrato com 11 empresas que disponibilizam recursos humanos. Danilo vê o cenário como “crítico” e afirmou que a situação dificulta o gerenciamento do HM.

Na última sexta, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), o prefeito Chico Sardelli (PV) disse que ouviria todos os lados antes de tomar uma decisão a respeito da OS.

“Nós estamos analisando, trabalhando nesse sentido, para encontrar uma forma de dar uma condição de trabalho, principalmente de atendimento ao usuário do sistema de saúde, da melhor forma possível”, declarou.