Secretário vê cenário ‘crítico’ e defende OS como solução para o HM

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, vê como “crítico” o cenário administrativo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, devido ao alto número de contratos de prestação de serviço. Para ele, a solução é ceder a gestão do hospital para uma OS (Organização Social).

Danilo destacou a fragmentação dos serviços prestados na unidade – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Danilo manifestou essa intenção na última segunda-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, quando apresentou um estudo sobre as condições do HM.

De acordo com o secretário, a unidade conta com 213 fornecedores diferentes e mantém contrato com 11 empresas que disponibilizam recursos humanos. A situação, segundo ele, vem de décadas e dificulta o gerenciamento do hospital. “É muita fragmentação”, disse.

Danilo citou, por exemplo, a ausência de um sistema integrado que gerencia a estadia do paciente desde a entrada até a saída. “O nosso hospital, na perspectiva do que vem se transformando, ficou muito difícil de ser gerenciado”, afirmou.

Diante de tanta fragmentação, há uma dificuldade, inclusive, quanto à obtenção de informações internas. “A confiabilidade da informação é duvidosa”, declarou.

Conforme os dados apresentados pelo secretário, atualmente, 58% das horas de trabalhos médicos do HM são ofertadas por terceiros. Ao todo, o hospital possui 926 funcionários, dos quais 47% atuam como terceirizados.

Danilo argumentou que a contratação de uma OS possibilitaria uma gestão unificada e evitaria apontamentos negativos por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado). “Em vez de ter os 50 e tantos contratos, eu centralizo numa organização social”, comentou.

A organização ficaria responsável, até mesmo, pela Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), cuja inauguração está prevista para abril.

O secretário apontou que ainda haveria uma análise por parte da Secretaria de Negócios Jurídicos e que a implantação de uma OS depende de licitação.

Organizações Sociais de Saúde são, basicamente, instituições filantrópicas que gerenciam serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) mediante parceria com secretarias municipais e estaduais de Saúde.