O PA (Pronto Atendimento) do Zanaga teve o horário de atendimento pediátrico ampliado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, a partir desta semana. As crianças e adolescentes agora podem ser atendidos diariamente na unidade das 6h à 1h. A disponibilidade de pediatra no local, antes da ampliação, era encerrada às 19h.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prefeito Chico Sardelli (PL) visitou o PA Zanaga neste sábado (13), onde conversou com profissionais e usuários da unidade.

Pronto Atendimento do Zanaga – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Começamos nesta semana a oferecer o atendimento infantil em horário ampliado aqui no Zanaga, uma medida que certamente beneficia toda a população dessa região. Quando a criança precisar de cuidados médicos de urgência e de emergência à noite, os pais não precisam mais se deslocar até o Hospital Municipal, pois têm atendimento pediátrico aqui mesmo no bairro”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo o vereador Juninho Dias (PSD), que é do bairro, a extensão do horário teria sido solicitada pelos moradores. “Certamente é um ganho para as crianças e as famílias da região”, afirmou.

Atualmente, Americana conta com duas unidades de Pronto Atendimento, além do Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi: o PA Zanaga e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A UPA Dona Rosa, na região do Parque Gramado, está em obras de implantação e ampliará a estrutura de atendimento 24 horas no município, com previsão de entrega neste primeiro semestre.