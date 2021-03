Prefeitura aluga três respiradores e HM chega a 21 leitos de UTI

Objetivo da prefeitura é alcançar 30 leitos de UTI gradualmente no HM - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana alugou nesta quinta-feira (18) três novos respiradores para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o que permitiu a ampliação de 18 para 21 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O aluguel dos respiradores foi necessário para dar suporte à demanda por leitos. O objetivo da prefeitura é alcançar 30 leitos de UTI gradualmente no HM. O plano envolve ainda a contratação de mais profissionais e estrutura.

No início do mês, eram 15 respiradores em operação. Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Estrutura, a ideia é ter um “super hospital de campanha” dentro do HM.

Nesta semana, foram contratados 21 enfermeiros, 55 técnicos de enfermagem e 15 fisioterapeutas, por meio da empresa Hygea, terceirizada especializada em fornecimento de profissionais. Outros cinco médicos também estão em processo de contratação.

A ocupação dos leitos de UTI do HM nesta quinta-feira é de 85% (18 de 21) e 100% dos leitos com respiradores (30 de 30). No dia anterior, toda as então 18 unidades com respiradores estavam ocupadas.

Mortes



Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados pela prefeitura nesta quinta. Uma das vítimas era um mulher de 75 anos, moradora da Vila Conquista, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no HM e faleceu no dia 10 de março.

A outra era uma mulher de 84 anos, do São Manoel, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em um hospital particular e faleceu em 17 de março.

Americana atingiu 12.394 casos positivos da doença, com 322 óbitos. Outros 17 pacientes estão internados e 603 em isolamento domiciliar. São 11.452 pessoas recuperadas no município.