Prefeito de Americana decreta luto oficial pela morte do ex-deputado estadual Antonio Mentor

Nas redes sociais, Chico Sardelli lembrou momentos que dividiram na Alesp e enalteceu o trabalho do ex-deputado por Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), decretou, nesta quarta-feira (8), luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado estadual Antonio Mentor, aos 74 anos, ocorrida na noite de terça-feira (7). A informação foi divulgada em seu Instagram.

Em sua publicação, Chico fala do período em que os dois dividiram momentos na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), defendendo os interesses de Americana e região e fez uma homenagem ao ex-político, pontuando que ele deixa um belo legado.

“Independentemente das cores partidárias, Mentor foi um grande deputado e um amigo pessoal de longa data. Combateu o bom combate e com certeza marcou a vida de muitas pessoas por onde passou”, traz trecho da publicação do prefeito.

Mentor tratava um câncer em São Paulo. Nesta terça-feira, ele precisou de uma internação, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O velório acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa e o sepultamento será no final da tarde desta quarta, no Cemitério Congonhas, em São Paulo. Ele deixa três filhos – Stephania, Nathalia e Diogo.

Leia mais

Carreira Política

Antonio Mentor foi um dos políticos mais proeminentes de Americana. Paulistano de nascimento, ele se mudou para a cidade nos anos 70, onde construiu grande parte de sua carreira política.

Em 1983, conforme uma biografia que consta em um título de cidadão americanense dado pela câmara a ele, Mentor foi o autor da primeira ação popular que resultou na extinção da aposentadoria de vereadores da cidade.

Entre o final dos anos 80 e os anos 90, Mentor atuou como vereador em Americana e chegou a ser secretário municipal de Governo na administração de Waldemar Tebaldi.

Em 1998, foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa, onde chegou a ser líder da bancada petista no parlamento e presidente da CPI da Eletropaulo. Foi reeleito em 2002, com a maior votação da Região Metropolitana de Campinas, em 2006 e em 2010.

Ainda na Alesp, Mentor foi autor da proposta que extinguiu o voto secreto e conseguiu a aprovação do projeto que combate o assédio moral no serviço público.

Em 2008 e 2012, Mentor concorreu à Prefeitura de Americana, sempre pelo PT. Na primeira, quase foi eleito. Teve 33.958 votos, o equivalente a 34,82%, ficando menos de 2 mil votos abaixo do mais votado Diego De Nadai (PSDB).

Em 2012, o petista teve 25.980 votos, ficando atrás de Omar Najar (MDB) e Diego De Nadai, que se reelegeu com 72.942 votos. COLABOROU JOÃO COLOSALLE