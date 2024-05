Ex-deputado estadual Antonio Mentor morre aos 74 anos

Um dos fundadores do PT, político foi vereador em Americana por três mandatos

Antônio Mentor, ex-vereador e deputado estadual por quatro mandatos - Foto: Arquivo/Liberal

Morreu na noite desta terça-feira (7), em São Paulo, o ex-deputado estadual Antonio Mentor, aos 74 anos. Mentor, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, foi vereador em Americana por três mandatos e deputado estadual por quatro, além de candidato a prefeito.

Segundo uma das filhas, o ex-deputado será velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa e sepultado no final da tarde desta quarta-feira (8), no Cemitério Congonhas, em São Paulo. Ele deixa três filhos – Stephania, Nathalia e Diogo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mentor tratava um câncer em São Paulo. Nesta terça-feira, ele precisou de uma internação, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Antonio Mentor foi um dos políticos mais proeminentes de Americana. Paulistano de nascimento, ele se mudou para a cidade nos anos 70, onde construiu grande parte de sua carreira política.

Em 1983, conforme uma biografia que consta em um título de cidadão americanense dado pela câmara a ele, Mentor foi o autor da primeira ação popular que resultou na extinção da aposentadoria de vereadores da cidade.

Entre o final dos anos 80 e os anos 90, Mentor atuou como vereador em Americana e chegou a ser secretário municipal de Governo na administração de Waldemar Tebaldi.

Em 1998, foi eleito pela primeira para a Assembleia Legislativa, onde chegou a ser líder da bancada petista no parlamento e presidente da CPI da Eletropaulo. Foi reeleito em 2002, com a maior votação da Região Metropolitana de Campinas, 2006 e 2010.

Ainda na Alesp, Mentor foi autor da proposta que extinguiu o voto secreto e conseguiu a aprovação do projeto que combate o assédio moral no serviço público.

Em 2008 e 2012, Mentor concorreu à Prefeitura de Americana, sempre pelo PT. Na primeira, quase foi eleito. Teve 33.958 votos, o equivalente a 34,82%, ficando menos de 2 mil votos abaixo do mais votado Diego De Nadai (PSDB).

Em 2012, o petista teve 25.980 votos, ficando atrás de Omar Najar (MDB) e Diego De Nadai, que se reelegeu com 72.942 votos.