Preço do etanol dispara nos postos de Americana e chega a R$ 4,39 o litro

Sindicato de donos dos postos relata atraso no abastecimento como causa do aumento dos preços do combustível

O preço do etanol disparou nos postos de combustíveis de Americana e chega a R$ 4,39. Levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), da semana passada, aponta média do litro na cidade a R$ 3,76.

Postos registraram alta nos preços do etanol – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Nesta quarta-feira (12), o preço do etanol ultrapassou a barreira dos R$ 4 por litro em diversos postos em Americana. Os relatos dos funcionários que atenderam às consultas da reportagem do LIBERAL é de que o aumento é geral e se deu por conta de atraso na chegada de pedidos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Flávio Campos, presidente do Recap (Sindicato dos donos de postos de combustíveis de Campinas e região), falou com o LIBERAL. “Estamos com problemas de abastecimento de etanol. As companhias não estão entregando todos os pedidos e o preço está disparando”.

Postos amanheceram com o litro do etanol acima dos quatro reais – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O presidente do Recap diz que seria preciso aumentar a oferta ou cair a demanda para o preço do etanol cair.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Com os aumentos que estão chegando é possível cair a demanda, pois os carros são flex e o consumidor define na hora do abastecimento qual o produto colocar, etanol ou gasolina. Lembrando que a gasolina hoje tem 27% de etanol também”, recorda.

Segundo pesquisa da ANP, o preço médio do etanol no estado aumentou 2,17% na semana passada, indo a R$ 3,77. Em todo o país, o aumento foi de 2,10% no preço em uma semana, subindo para R$ 3,99 a média do litro.

O vereador Thiago Brochi (PSDB), que tem como uma de suas bandeira a fiscalização dos postos junto ao Procon, recebeu uma reclamação nesta quarta-feira (12) sobre a disparada do preço do etanol em Americana. “Vamos seguir fiscalizando e cobrando o Procon”.

Brochi revelou ainda que deve realizar ação de fiscalização de propaganda enganosa em três postos da cidade.

“Um deles eu vou registrar pessoalmente a reclamação no Procon, abasteci e vi que houve propaganda enganosa. Não estão cumprindo a lei, vamos agir para que o Procon multe”.