Portaria garante construções de UBSs em Americana por meio do Novo PAC

Com os R$ 4,8 milhões liberados pelo Ministério da Saúde, unidades serão construídas no Jardim Jacyra e no Jardim da Balsa

Prefeito Chico Sardelli entre o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira - Foto: Arquivo_Secom

O Ministério da Saúde liberou R$ 4,8 milhões para construções de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Americana, no Jardim Jacyra e no Jardim da Balsa, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal. A portaria que garante as novas unidades foi assinada nesta segunda-feira (6).

Cada UBS receberá investimento de R$ 2,4 milhões e será edificada conforme o perfil 2 proposto pelo ministério, ou seja, deverá abrigar pelo menos duas ESFs (Equipes de Saúde da Família) e duas equipes de saúde bucal. Os prédios ainda contarão com recepção, consultórios, área administrativa e área de apoio.

A prefeitura terá até 10 de maio para formalizar as propostas. Essa etapa é obrigatória para que os projetos sejam aprovados pela Comissão de Intergestores Bipartite do SUS (Sistema Único de Saúde) e, posteriormente, os montantes sejam empenhados até 30 de junho. Os repasses serão oficializados no segundo semestre deste ano.

Com o valor liberado para Americana, o governo federal chegou a R$ 27,8 milhões destinados para a RPT (Região do Polo Têxtil).

Na semana passada, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que disponibilizou R$ 23 milhões para construções de quatro UBSs, sendo duas em Nova Odessa e duas em Santa Bárbara d’Oeste, e duas USFs (Unidades de Saúde da Família), ambas em Sumaré.

Americana também tem habilitada junto ao ministério a edificação de um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas, que precisa ser viabilizada por meio de emendas parlamentares.