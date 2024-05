Polícia prende suspeito de matar homem em bar no Jardim dos Lírios, em Americana

O motorista Elismar Batista Oliveira, de 40 anos, foi preso após se apresentar aos policiais civis do 2º DP (Distrito Policial) de Americana, na tarde da segunda-feira (27). Ele já tinha mandado de prisão temporária decretado pela Justiça pelo período de 30 dias, após ser apontado como responsável pela morte do autônomo Nilton César da Silva, de 29 anos, com tiro no pescoço, e ainda atirar no braço de um pedreiro de 54 anos, depois de uma discussão em um bar, no Jardim dos Lírios, em Americana, no dia 5 de maio.

A investigação, coordenada pelo delegado Lúcio Antônio Petrocelli, identificou o suspeito e descobriu que ele tinha saído da cidade desde a data do crime. No entanto, na tarde desta segunda, os policiais ficaram sabendo que ele tinha retornado para a cidade, para visitar a namorada.

Caso está sendo investigado pelo 2º DP de Americana; no destaque, a vítima, Nilton César da Silva – Foto: Arquivo / Liberal e Reprodução

Assim que soube que estava sendo procurado pelos agentes, ele acabou ligando para a polícia e se apresentou com o advogado na delegacia.

O motorista foi ouvido por Petrocelli e alegou que atirou para se defender das agressões que alega ter sofrido. Preso, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré. Nos próximos dias, o delegado vai ouvir outras testemunhas do ocorrido.

O crime ocorreu em um bar, no Jardim dos Lírios. Na ocasião, Silva teria se desentendido com o suspeito, que pegou uma arma e atirou no autônomo. Ele ficou internado em estado grave, com um projetil alojado no pescoço, e faleceu dez dias depois. O pedreiro, que estava próximo à confusão, também acabou atingido por um tiro no braço, mas sobreviveu.

Procurada, a defesa de Elismar não foi encontrada pela reportagem nesta segunda-feira.