PMs fazem nova doação a homem que foi salvo de suicídio

Policiais do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se reuniram na tarde desta sexta-feira (1º) para fazer uma nova doação a Aparecido Félix da Silva. O homem de 50 anos foi salvo pelos policiais quando tentava tirar a própria vida, no último sábado (25), em Americana.

Durante a semana, os policiais arrecadaram alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza. “Estou muito feliz. Os policiais são anjos na minha vida”, agradeceu.

Policiais fizeram novas doações para Aparecido nesta sexta-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Quem também fez uma visita especial a Aparecido nesta tarde foi o soldado Kairo. O policial estava de folga no sábado e solicitou apoio para conter o homem quando ele tentava o suicídio. “Estou muito feliz em vê-lo melhor, mais confiante e mais animado. Estou muito emocionado”, comentou o soldado.

Com a renda mensal de R$ 150 repassada pelo Bolsa Família e diagnosticado com câncer de estômago há 20 dias, Aparecido está em busca de um novo emprego para arcar com o aluguel de sua casa, localizada na Rua dos Gerânios, na Cidade Jardim II, e as demais despesas. “Aceito ajuda das pessoas e também de um trabalho”, disse o ex-servente.

Produtos foram arrecadados ao longo da semana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Ao LIBERAL, Aparecido contou que já trabalhou como motorista, servente de pedreiro.

Ajuda

No último sábado, Aparecido tentava tirar a própria vida na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 129, e foi salvo pela equipe.

Ele relatou aos policiais que ao retornar de Ribeirão Preto, onde foi realizar o tratamento médico, notou que sua casa havia sido invadida e que tinham furtado seu botijão de gás. Por também não ter mais alimentos em sua geladeira, entrou em desespero e decidiu tirar a própria vida.

Diante da situação, os policiais envolvidos na ocorrência se solidarizaram e se mobilizaram para comprar itens que ajudaram o homem.