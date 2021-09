PM evita suicídio e mobiliza doação de alimentos para servente de pedreiro

Uma equipe da PM (Polícia Militar) se mobilizou para fazer doações a um servente de pedreiro que tentou tirar a própria vida no último sábado (25), em Americana.

O soldado Kairo, do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que estava de folga, solicitou apoio para conter um homem de 50 anos que tentava se suicidar na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 129.







Equipe se mobilizou para fazer doações ao servente

Durante o atendimento à ocorrência, o servente relatou que tem câncer no estômago e ao retornar de Ribeirão Preto, onde foi realizar o tratamento médico, notou que sua casa havia sido invadida e furtaram seu botijão de gás. Por também não ter mais alimentos em sua geladeira, entrou em desespero e decidiu tirar a própria vida.

Ele contou aos policiais que não tinha condições de comprar alimentos e repor o botijão de gás furtado, e que se alimentava de alimentos recolhidos no lixo e vencidos.

“Diante disso, a gente resolveu ajudar, porque ele estava sem comida em casa e sem gás”, contou o tenente Justi, que comandou a equipe de apoio.

Segundo o tenente, os policiais envolvidos na ocorrência, que se solidarizaram com a situação, se mobilizaram para comprar itens que auxiliariam o servente a viver tranquilo durante um tempo, como alimentos, gás e itens de higiene. A compra foi dividida entre os próprios agentes.

“É muito satisfatório saber que a gente pode ajudar uma pessoa nesse nível, prestar esse tipo de ajuda. Não é sempre, mas quando a gente consegue é muito gratificante”, disse Justi.

Comovido pela atitude, o homem relatou que a ação o fez pensar que a vida vale a pena e vai lutar para superar as dificuldades.

A PM informou que os interessados em ajudar o senhor podem encaminhar as doações ao 19º Batalhão da PM, na Avenida Angelo Pascote, 130. Mais informações podem ser obtidas no (19) 3406-2182 – ramal 209 ou 212.

Trabalho de prevenção ao suicídio

Atual comandante no 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, o tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Hugo Araujo Santos, promoveu uma revolução na maneira como a corporação atende ocorrências com suicidas.

Atento à necessidade de conhecimento para maior efetividade nas abordagens, ele buscou especializações e se debruçou sobre as negociações com suicidas, criando uma técnica baseada no gerenciamento de crises que foi adotada pelas PMs em todo o Brasil. Leia a entrevista com o policial.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti