Plano Diretor de Turismo de Americana prevê contratação de turismólogo e criação de museu têxtil

Essas são duas das propostas inseridas no documento com o objetivo de atrair visitantes para a cidade

O novo texto do Plano Diretor de Turismo de Americana, aprovado pela câmara na última terça-feira (16), prevê a contratação de um turismólogo para a prefeitura e a criação de um museu têxtil. Essas são duas das propostas inseridas no documento com o objetivo de atrair visitantes para a cidade.

Criado em 2017 e aprimorado por duas vezes desde então, o plano é visto como um passo importante para a administração conseguir pleitear junto ao Governo do Estado o status de MIT (Município de Interesse Turístico).

Caso consiga, a prefeitura poderá receber verbas para investir em eventos e locais que ela não tem conseguido bancar, como a Gruta Dainese.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, uma das exigências do Estado para o MIT é a definição de diretrizes a serem seguidas pelo Executivo municipal, o que não tinha até então no documento. Foi necessário fazer um estudo de demanda antes de a prefeitura enviar o novo texto para aprovação no Legislativo.

Ao todo, o plano traça sete diretrizes estratégicas, entre elas fortalecer o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), melhorar a infraestrutura de atrativos, criar roteiros turísticos, elaborar um plano de marketing e fortalecer a integração dos municípios da região.

Outra ideia explorada é a de visitações às fábricas de Carioba – Foto: Arquivo/Liberal

Para cumprir as diretrizes, a prefeitura trouxe propostas. Uma delas é criar o cargo de turismólogo na administração e realizar um concurso público para seleção.

Também é apontada a necessidade de capacitação dos conselheiros do Comtur, de representantes da iniciativa privada e de funcionários públicos que trabalham nos postos de informações turísticas.

O plano ainda prevê a longo prazo (em até três anos) a construção do museu “Princesa Tecelã”, que vai contar a história da indústria têxtil no município e será exposto na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outra ideia explorada é a de visitações às fábricas de Carioba, que estaria atrelada ao projeto “Roteiro Raízes” de visitação a pontos históricos.

Por fim, o documento aponta a necessidade de melhor divulgação do calendário e do roteiro turístico de Americana, bem como uma melhor identificação, com placas, dos locais que são considerados com alto interesse de visitação.

Esses pontos relevantes foram avaliados pelo Executivo. Ao todo, há 22 locais, sendo que a Basílica Santo Antônio de Pádua é apontada como o prédio de maior interesse, seguido de Jardim Botânico, Parque Ecológico, Avenida Brasil e Observatório Municipal, respectivamente nesta ordem. Por outro lado, na última posição, está a Gruta Dainese.

O estudo também coloca os pontos fortes e fracos de cada local. A basílica, por exemplo, se destaca por ter arquitetura neoclássica, pintura externa, site com visita virtual 360°, localização central, acessibilidade, sinalização turística e visitas guiadas em italiano, espanhol e inglês.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Já entre os pontos fracos estão a falta de restaurantes e lanchonetes no entorno, funcionando aos finais de semana, e por não contar com estacionamento para ônibus.

Também são citados problemas que existem no setor turístico em Americana, como falta de políticas públicas, pouca mão de obra qualificada, falta de acessibilidade em alguns atrativos, infraestrutura e sinalização deficitária em determinados pontos e o horário de funcionamento dos locais.

Após a sanção do prefeito Chico Sardelli (PL), o plano será enviado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, que irá avaliar se todos os requisitos para o MIT para foram cumpridos.

A intenção da administração é que esse status seja atingido ainda neste ano, mas não há prazo para que isso aconteça.