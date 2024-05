No Dia das Mães, homem é preso após agredir a mãe cadeirante no Parque da Liberdade

Um homem de 55 anos foi preso, neste domingo (12), Dia das Mães, após agredir a mãe, que é cadeirante, na casa dela no Parque da Liberdade, em Americana. A mulher, de 81 anos, ficou em observação no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A ocorrência foi registrada pela Gama (Guarda Municipal de Americana), à quem a vítima relatou que o filho é usuário de drogas e que flagrou ele, por volta de 19h30, em sua casa pegando um micro-ondas. Segundo a vítima, ela tentou impedir, momento em que foi derrubada da cadeira de rodas e, na sequência, ele fugiu do local com o aparelho.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima acionou a guarda e, no momento em que os patrulheiros estavam na residência para registrar a ocorrência, o agressor retornou ao local e foi detido. Aos guardas, ele negou as agressões, mas disse que precisava do micro-ondas para passá-lo na “biqueira”

A idosa foi conduzida por uma ambulância ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ficou em observação com ferimentos nas pernas. Já o filho foi levado ao plantão policial e acabou autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.