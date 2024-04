Moradias entregues na quinta, em Americana, já apresentam vazamento no hidrômetro

LIBERAL percorreu ruas do Residencial Nova Aliança e encontrou 37 casas com vazamentos no hidrômetro; DAE destinou duas equipes para reparos

Parte das moradias entregues na manhã desta quinta-feira (25) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul, em Americana, já apresentam vazamento no hidrômetro instalado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). O empreendimento, feito por construtoras, foi subsidiado pelo programa Casa Paulista, do governo estadual.

Estado disse que o problema é da autarquia municipal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após questionamento do LIBERAL, o Estado disse que a responsabilidade dos problemas é da autarquia municipal.

Por sua vez, o DAE afirmou que tem ciência dos vazamentos e que duas equipes foram destinadas exclusivamente para execução dos reparos. Além disso, o departamento destacou que foi aberto um procedimento para identificar possível problema em lote de peças utilizadas nos cavaletes.

A reportagem esteve no local na manhã desta sexta (26) e percorreu por todas as ruas do conjunto habitacional. Ao todo, foram encontradas 37 casas com vazamentos no hidrômetro, sendo que 530 foram entregues nesta quinta.

Em várias dessas residências, o problema é aparente, ou seja, a água está transbordando da caixa onde fica o equipamento (em alguns casos em grande quantidade) ou há umidade. Também foi possível constatar o vazamento por meio da marcação nos hidrômetros, que mostravam altas quantidades de m³ consumidos.

Tempo

O LIBERAL ainda encontrou uma caixa do equipamento que já estava com lodo, o que indica que o problema existe há vários dias.

A situação também foi flagrada pelo vereador Gualter Amado (PDT), que postou um vídeo nas redes sociais no mesmo dia da entrega das casas.

“É inacreditável o que vem acontecendo aqui. Isso aqui é um sonho para o pessoal, que se começar dessa forma pode se tornar um pesadelo”, disse.

O parlamentar contou que após a sua postagem, o DAE iniciou os serviços no fim da tarde.

A autarquia explicou que, com exceção ao sistema de telemetria, “fica comprometida a identificação de problemas sem que seja registrada a reclamação por parte dos contribuintes”. As primeiras pessoas estavam se mudando para o bairro nesta sexta.

Tarcísio veio a Americana justamente para a entrega do residencial. Segundo a prefeitura, o conjunto habitacional ocupa uma área total de 160 mil m², com o investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões.