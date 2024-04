Tarcísio deve participar de entrega de unidades habitacionais em Americana nesta quinta

Governador tem presença prevista em cerimônia no Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul, às 9h

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve visitar Americana nesta quinta-feira (25). Segundo a prefeitura, ele deverá participar, às 9h, da cerimônia de entrega de 530 casas do Residencial Nova Aliança, empreendimento subsidiado pelo programa Casa Paulista, do governo estadual.

O governador Tarcísio de Freitas – Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

O condomínio fica na Estrada Municipal Alvin Biasi, no bairro Fazenda Santa Lúcia, na região da Praia Azul.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Essa seria a primeira agenda oficial de Tarcísio em Americana, na condição de governador. Ele já havia visitado a cidade de forma informal, na Festa do Peão do ano passado.

As obras do Residencial Nova Aliança começaram em março de 2021. Conforme o Executivo informou à época, o empreendimento ocupa uma área total de 160 mil m², com o investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões, segundo a Secretaria de Habitação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As unidades habitacionais têm 53 m², com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, e estão em terrenos de 150 e 220 m².

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Que alegria poder receber, mais uma vez, nosso governador Tarcísio de Freitas em Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL), que também estará presente na solenidade. “É um orgulho para nossa gestão poder contar com a amizade e parceria do governador com Americana”, afirmou.