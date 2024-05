Acusado de matar por dívida de R$ 120 é condenado a 5 anos de prisão em Americana

Estilete usado no crime foi apreendido - Foto: Reprodução

O Tribunal do Júri do Fórum de Americana desclassificou, nesta quarta-feira (8), a conduta do réu Zacarias Rocha Miranda, 38, acusado de matar por uma dívida de R$ 120 o pedreiro Antonio Abdias de Souza, 54, com um golpe de estilete no tórax, em outubro de 2018, para lesão corporal seguida de morte.

Com isso, o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza determinou a pena em cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto. O réu pode recorrer em liberdade. O crime foi cometido na região da Praia Azul, após uma discussão.

“A defesa entende que a decisão dos jurados foi em conformidade com as provas dos autos. Não houve intenção homicida. O que houve foi lesão corporal com evolução para morte. A justiça foi feita”, informaram os advogados do réu, Jean Carlos de Lima e Fernanda Fachine.

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) afirmou que pretende recorrer da decisão.

“Ficou claro, de acordo com a denúncia, que o réu teve a intenção homicida de perseguir a vítima para efetuar os golpes. As imagens [captadas por câmeras] deixaram claro essa intenção”, disse o promotor Vanderlei César Honorato

Na sentença, o magistrado destacou que a alegação de legítima defesa do acusado ficou “ilhada” durante o processo e por isso não foi considerada.

Após o julgamento, o réu saiu do Fórum acompanhado da família e advogados. Ele não quis comentar o assunto.