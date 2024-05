Estilete usado no crime foi apreendido - Foto: Reprodução

O Fórum de Americana realiza no próximo dia 8 um júri popular sobre um homicídio envolvendo uma dívida de R$ 120. O acusado é o tecelão Zacarias Rocha Miranda, de 38 anos, que teria matado o pedreiro Antonio Abdias de Souza, de 54. O crime ocorreu em outubro de 2018, na região da Praia Azul. Um estilete usado no crime foi apreendido por policiais militares no local.

O assassinato ocorreu após uma discussão com a vítima, que cobrava Zacarias de uma dívida. Ele chegou a ser preso na época pela Polícia Militar próximo ao corpo da vítima. No entanto, responde ao processo em liberdade.

Zacarias foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado agravado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Se condenado, pode receber pena de 12 a 30 anos de prisão.

O advogado Jean Carlos de Lima, que representa o réu, informou que irá alegar legítima defesa, pois no dia do ocorrido, a vítima teria iniciado as agressões contra o réu. “Meu cliente também tem bons antecedentes, permaneceu no local até a chegada da polícia e auxiliou nas investigações”, diz o defensor.

Já o promotor Vanderlei César Honorato acredita que o réu teve realmente a intenção de matar. Ele enfatizou na acusação que “as imagens gravadas no local dos fatos revelam que a vítima, desesperadamente, buscava sair do alcance do estilete. Mas o denunciado, firme em seu propósito homicida, foi ao encalço dela e, sem permitir a mínima chance de defesa, golpeou-a mortalmente”.