Molina desiste de concorrer à Prefeitura de Americana e aceita cargo no Estado

Ricardo Molina está fora da corrida pela Prefeitura de Americana em 2025. O empresário confirmou no início da noite desta segunda-feira (10) que aceitou o cargo de assessor parlamentar na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e, com isso, não participará da eleição municipal deste ano. O convite teria sido feito pelo governador Tarcísio de Freitas, que é do mesmo partido de Molina, o Republicanos.

Ricardo Molina desistiu da candidatura para prefeito – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Agradeço ao governador Tarcísio pela confiança. Sei o quanto ele acredita na parceria entre o Estado e as prefeituras para levar à população de São Paulo os projetos do governo estadual. Nessa função, vou dialogar com prefeitos, vereadores, secretários e lideranças para o desenvolvimento do nosso Estado”, comentou o empresário.

O LIBERAL procurou a assessoria da Casa Civil, que informou que a nomeação deve ser oficializada nos próximos dias por meio do Diário Oficial do Estado.

Molina vai trabalhar com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima. A secretaria assessora o governador em suas atribuições, especialmente na coordenação, planejamento e execução de diretrizes e políticas relativas à integração das ações governamentais.

É a segunda vez que o empresário desiste da pré-candidatura à chefia do Executivo americanense. Em 2020, ele também chegou a colocar o seu nome à disposição para o pleito, mas voltou atrás para ser candidato a vice-prefeito, em chapa encabeçada por Rafael Macris (PP), que recebeu 19.573 votos e foi derrotada por Chico Sardelli (PL), com 40.014. Maria Giovana Fortunato (PDT) também ficou à frente, com 29.562.

Por sua vez, em 2022, Molina se candidatou a deputado estadual e obteve 52.214 votos, figurando como terceiro suplente da sigla, que elegeu uma bancada de oito deputados para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Com a desistência do empresário em concorrer neste ano, a disputa pela Prefeitura de Americana, no momento, ficará condicionada a quatro candidatos: Chico Sardelli, que tenta a reeleição, Maria Giovana, Adriano de Oliveira (Psol) e Vagner Malheiros (Novo). Entretanto, há expectativa de que Omar Najar (MDB) participe do pleito, embora ele ainda não tenha confirmado.