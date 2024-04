A mãe das quatro crianças que foram encontradas sozinhas pela PM (Polícia Militar) em uma casa de fundos no Jardim Santo Antônio, na região da Praia Azul, em Americana, no início da noite do último domingo (31), nega o abandono dos filhos.

Elisângela de Jesus diz que sente muita falta dos filhos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Elisângela de Jesus, 29, afirma que tinha deixado a menina de 5 anos, além de outros três meninos, de 1, 3 e 4 anos, aos cuidados de uma amiga porque precisava fazer um “bico” de faxina em uma chácara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Sou formada em administração, mas não arrumo serviço na área, me desdobro para conseguir trabalho para sustentar meus filhos sozinha. O pai deles me abandonou quando eu estava grávida de dois meses do caçula e desapareceu. Na época fiquei em um abrigo com as crianças até conseguir um local para morar.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ela ainda ressalta que todos os filhos vão para a escola e estão vacinados. “Não tem abandono. Fui informada que eles devem voltar para casa depois do acompanhamento, que deve durar três meses, se o juiz permitir. Sinto muito a falta deles.”

O coordenador do Conselho Tutelar de Americana, Rodrigo Mileta diz que, por enquanto, não há novidades sobre o caso e que as crianças continuam em um abrigo da cidade.

Um boletim de ocorrência sobre o assunto foi registrado na Polícia Civil, que investigará o caso.