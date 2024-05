Justiça obriga fabricante a retomar garantia do tomógrafo do HM de Americana

A 4ª Vara Cível de Americana determinou que a Imex Medical Group retome o cumprimento da garantia do tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi. Esse direito tinha sido cancelado pela empresa após o equipamento ter ficado encharcado em razão das chuvas registradas em novembro de 2023.

A decisão tem caráter de urgência e saiu no mês passado, em resposta a uma ação movida em 26 de março pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela gestão do hospital.

O tomógrafo chegou a ficar com poças da água e precisou ser desativado. À época, a sala onde o aparelho está instalado sofria com infiltrações – depois, o telhado passou por reparo.

Tomógrafo do Hospital Municipal, em vistoria realizada após as chuvas, em 22 de novembro de 2023 – Foto: Reprodução

Por conta desse problema estrutural, a Imex, fabricante do equipamento, decidiu cancelar a garantia e, portanto, se negou a fazer a manutenção do aparelho. Na ação, a Santa Casa informou ter arcado com os custos.

“A obstinação da Imex em esquivar-se da execução dos serviços de manutenção do aparelho de tomografia, sob a pretextual perda da garantia desencadeada por eventos exógenos, colide frontalmente com os ditames do Código de Defesa do Consumidor”, diz a OS.

No processo, a entidade aponta que, desde aquele episódio, o tomógrafo tem funcionado normalmente. No entanto, ressalta a necessidade das manutenções preventivas.

A Santa Casa, então, pediu à Justiça para que obrigue a Imex a retomar a garantia imediatamente. A solicitação foi atendida pelo juiz Fabio Rodrigues Fazuoli em 4 de abril, em caráter liminar, ou seja, antes do julgamento do mérito da ação.

“O equipamento serve ao atendimento público de saúde e, inerente a sua natureza, é mesmo indispensável que seja mantido em pleno funcionamento, notadamente porque se trata de equipamento de altíssimo custo”, argumenta o juiz.

Indenização

A OS também requer pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos custos para manutenção do tomógrafo, e por danos morais, em virtude do comprometimento do serviço de saúde prestado à população, cujos valores seriam apurados depois de uma eventual condenação. Esses pedidos ainda serão analisados pela 4ª Vara Cível de Americana.

Em nota enviada ao LIBERAL, a Santa Casa reforça que o tomógrafo está em condições normais de uso e afirma que “os exames estão sendo realizados conforme a capacidade operacional, atendendo as demandas do próprio Hospital Municipal, como também as da rede básica e do Núcleo de Especialidades”.

Ainda de acordo com a OS, somente em abril, 899 tomografias foram realizadas, volume que corresponde a 150% da meta mensal estipulada.

Também procurada pela reportagem, a Imex não se manifestou até o fechamento desta reportagem.