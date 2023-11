OS começa serviço para acabar com infiltrações em sala de tomógrafo no Hospital Municipal de Americana

Tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, começou a fazer nesta semana manutenções no telhado para acabar com as infiltrações na sala do tomógrafo. A informação foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Conforme o LIBERAL mostrou no último sábado (25), o tomógrafo ficou encharcado após as chuvas registradas na cidade. A sala, que há meses sofre com infiltrações, tinha poças de água na máquina, que precisou ser desativada.

A fabricante Imex Medical Group decidiu cancelar a garantia do equipamento, que tinha validade até agosto de 2025.

Porém, em conversa com a reportagem, Danilo e o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disseram que a administração não foi notificada pela empresa quanto ao cancelamento da garantia.

Danilo contou que está aguardando um laudo pericial da empresa para saber se o tomógrafo foi danificado.

Enquanto isso, a OS está instalando uma manta impermeabilizante no telhado para resolver as infiltrações.

“Em relação à Chavantes, para já sanar esse problema [no telhado], estão sendo tomadas providências. Mas para que eu possa entender o motivo do cancelamento da garantia [do tomógrafo] e como proceder, estudar todas as perspectivas jurídicas, eu preciso do laudo pericial da empresa”, comentou Danilo.

Ainda segundo o secretário, a manutenção não tem prazo para ser terminada. Os pacientes que porventura necessitarem do tomógrafo em seus atendimentos serão encaminhados, em ambulâncias, a uma clínica de imagem.