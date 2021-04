Internações na UTI Covid do HM voltam a crescer e ocupação vai a 77%

As internações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, voltaram a subir após queda no final da semana passada.

Na sexta-feira, a taxa de ocupação estava em 54%, com 14 dos 26 leitos ocupados. Nesta segunda-feira, a ocupação passou para 77%, com 20 pacientes internados na terapia intensiva.

Por outro lado, a ocupação na enfermaria Covid caiu no hospital. Do total de 30 leitos, 18 estão ocupados. No final da semana passada, eram 26 internados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A taxa geral de ocupação de leitos Covid na cidade, que soma a rede pública e privada, está em 90% com respiradores (de 78 no total, 70 estão ocupados) e de 78% nas enfermarias (de 76 no total, 59 estão ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 87% com respiradores (de 16 no total, 14 ocupados) e 69% sem respiradores (de 16 no total, 11 ocupados).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 10 no total, 10 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados).