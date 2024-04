Influencer que morreu na Represa do Salto Grande é de Paulínia e será velado nesta quinta

O influencer Diego Kauã Oliveira dos Santos, que morreu afogado por volta das 17h30 desta terça-feira (16), na Represa do Salto Grande, em Americana, tinha 20 anos e era natural de Paulínia. Ele será velado nesta quinta (18), a partir das 7h, no Velório Municipal de Paulínia.

O afogamento ocorreu durante uma brincadeira que fazia parte de uma ideia de gravação de vídeo para um canal na internet.

Diego Kauã Oliveira dos Santos morreu afogado na Represa do Salto Grande – Foto: Reprodução / Instagram

De acordo com o boletim de ocorrência, o influencer estava acompanhado de dois amigos, sendo que eles entraram na represa para fazer uma gravação. A vítima, em dado momento, entrou na água, mas se afogou.

Segundo o amigo Carlos Henrique Vieira da Silva, de 25 anos, eles estavam brincando dentro da represa em uma caixa d’água, quando Diego começou a sentir medo ao ver a água ao redor e, na sequência, pulou. Carlos tentou salvá-lo, porém, ao chegar próximo da margem, ele também começou a se afogar e não conseguiu segurar o amigo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A gente estava aqui em Americana numa ‘house de influencers’. Eu conheci ele há uns 6 anos, em outra house, em Itanhaém, mas a gente se encontrava aqui nessa house de Americana. Antes de ele vir brincar com a gente, ele até chegou a entrar na água para pegar o cachorro que fugiu”, contou.

Ainda na tentativa de salvar Diego, Carlos saiu da água e pediu socorro ao Corpo de Bombeiros. A corporação realizou buscas por cerca de 30 minutos, utilizando técnicas de mergulho, e encontrou o rapaz já sem vida. A Polícia Militar e Polícia Civil também atenderam à ocorrência.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O corpo do influencer foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e a liberação ocorreria ainda nesta quarta (17).

Entretanto, devido à indisponibilidade do Velório Municipal de Paulínia, o corpo de Diego será velado somente nesta quinta, das 7h às 10h. Na sequência, será um realizado um cortejo até o Cemitério Parque das Palmeiras, na mesma cidade, onde o jovem será sepultado por volta das 10h30.

Com milhares de seguidores, Diego fazia vídeos de humor e era MC

Com 275 mil seguidores no Kwai, 236 mil no YouTube e 122 mil no Instagram, Diego era conhecido por fazer vídeos de humor, de pegadinhas e sobre namoro. Os conteúdos atraíam público adolescente e jovem, sendo que muitos deles deixaram mensagens de lamentação nas redes sociais, após o falecimento ter repercutido.

Diego também era conhecido como MC Dieguin Md e compunha e cantava músicas funk. Em seu Instagram, ele divulgava algumas de suas composições, além de parte da sua vida pessoal com amigos e família.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na mesma rede social, um homem que se identificou sendo o irmão de Diego informou o falecimento do influencer.

“Hoje a gente recebeu uma triste notícia, que ele foi mergulhar num rio e não voltou. Meu irmão está sem vida, veio a falecer. Estou com o celular dele e queria dizer muito obrigado pelo apoio que vocês sempre deram a ele, motivavam sempre a ser semelhante a ele e a buscar o sucesso”, disse.