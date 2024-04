Um influencer de 20 anos, identificado como Diego Kauã Oliveira dos Santos, morreu afogado durante a gravação de um vídeo para um canal na internet, na noite desta terça-feira (16), em Americana. O acidente aconteceu por volta de 19h30, na Represa do Salto Grande, na região da Praia Azul.

O influencer Diego Kauã Oliveira dos Santos – Foto: Reprodução

Ele e um amigo possuem um canal de vídeos em plataformas como YouTube e Kwai. Segundo o boletim de ocorrência, o amigo disse que os dois entraram na represa para fazer uma gravação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, Diego se afogou. O amigo afirmou que tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Depois, nadou até a margem da represa e pediu socorro ao Corpo de Bombeiros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Após buscas na represa, Diego foi encontrado já sem vida. A Polícia Militar e Polícia Civil também atenderam a ocorrência.

O corpo do jovem foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. Ele tinha 275 mil seguidores no Kwai, além de 236 mil no YouTube.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Um boletim de ocorrência de morte suspeita e encontro de cadáver foi registrado na delegacia de Americana. As investigações ficam a cargo do 4° DP (Distrito Policial).