Idoso atropelado na Avenida Iacanga tem morte cerebral; motorista foi solto em audiência

Acidente aconteceu na calçada em frente à base da PM, na Avenida Iacanga; no destaque, a vítima Israel Soares - Foto: Polícia Militar e Reprodução

O idoso Israel Soares, de 62 anos, que foi atropelado no último domingo (2), na calçada em frente à base da PM (Polícia Militar), na Avenida Iacanga, em Americana, teve morte cerebral atestada na noite desta quarta-feira (5).

A informação foi confirmada pela irmã da vítima ao LIBERAL nesta quinta (6). No dia do acidente, o motorista, de 25 anos, que causou o atropelamento, chegou a ser preso em flagrante por embriaguez ao volante, mas foi solto no mesmo dia após passar por audiência de custódia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após ser atropelado, por volta de 5h30 de domingo, Israel foi socorrido pelos bombeiros em estado grave ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a irmã Viviane Silva dos Santos, ele teve uma melhora no quadro de saúde e chegou a ser transferido, na terça-feira, ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

“Branquelo”, como era conhecido estava indo ao ponto de ônibus para trabalhar – ele era “chapa”, pessoa que carrega e descarrega cargas. “Infelizmente, ele ainda não era aposentado. Pensa em uma pessoa trabalhadora, era ele”, lamenta a irmã. Ela também pontuou que Israel era muito conhecido e querido por todos.

Viviane contou ainda ao LIBERAL que o irmão morava no Jardim Ipiranga com a mãe de 84 anos e cuidava dela. Desde o dia do acidente, segundo a familiar, a idosa tem esperado no portão o retorno do filho.

O idoso ainda estava internado no Hospital Municipal de Americana na manhã desta quinta-feira, ligado a aparelhos, pois ele será doador de órgãos. A família também busca neste período apoio social, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com os custos totais do velório.

Família cobra Justiça

A família de Israel se diz indignada com a soltura do jovem que causou o atropelamento. No dia do acidente, o motorista dirigia seu carro, um Fiat Pálio, na Avenida Iacanga, no sentido Avenida Santa Bárbara, quando perdeu o controle da direção e atropelou o idoso que estava na calçada.

Para a Polícia Militar, o jovem confirmou que tinha bebido. No teste de bafômetro, foi constatada a presença de 0,55 mg/l de álcool no organismo. Já na delegacia ele autorizou a realização de exame de sangue e, após as constatações, a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha o autuou em flagrante por embriaguez ao volante, atropelamento e lesão corporal. No entanto, no mesmo dia, o condutor do Pálio foi solto após passar por audiência de custódia.

“Isso é muito injusto. Se o morto fosse alguém importante, com certeza o motorista ainda estaria preso. Meu irmão foi socorrido praticamente morto ao hospital. Eles deveriam manter a prisão”, lamentou Viviane.

Colaborou Cristiani Azanha