Jovem atropela idoso na Iacanga, em Americana, e é preso por embriaguez ao volante

Um jovem de 25 anos atropelou um idoso de 62 neste domingo (2), em Americana, e acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante. A vítima foi socorrida em estado grave ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, mas já está estabilizada, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

Acidente aconteceu na calçada em frente à base da PM – Foto: Polícia Militar/Divulgação

O caso aconteceu na Avenida Iacanga, na calçada em frente à base da PM (Polícia Militar), por volta das 5h30. De acordo com a corporação, o acusado conduzia seu carro, um Fiat Palio, sentido Avenida Santa Bárbara, até que, por motivo desconhecido, perdeu o controle da direção e atropelou o idoso, que estava na calçada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o PS. A PM também foi acionada.

Aos militares, o motorista do carro confessou que tinha ingerido bebida alcóolica. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou a presença de 0,55 mg/l de álcool no organismo, e depois foi levado à delegacia de Americana.

A delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou pela prisão em flagrante do acusado por embriaguez ao volante, atropelamento e lesão corporal.

Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara informou que o idoso segue sob cuidados médicos na unidade semi-intensiva do PS e que, neste momento, o quadro dele é estável, mas ainda grave.