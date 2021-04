Hospital Municipal volta a ter cinco leitos de UTI Covid disponíveis

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está em 81% nesta sexta-feira (9). Do total de 26 vagas, 21 estão ocupadas e cinco estão livres.

O município recebeu no sábado cinco novos respiradores do Ministério da Saúde, que possibilitaram ampliação dos leitos de UTI no HM para lidar com a pressão exercida pela pandemia.

Contudo, mesmo com o aumento de vagas intensivas, o Hospital Municipal voltou a registrar lotação esta semana. Na quarta e quinta-feira, havia somente um leito disponível na UTI Covid.

Já a enfermaria dedicada a pacientes com coronavírus está no limite. O espaço conta com 30 vagas, todos ocupadas, e mais quatro pacientes em leitos de retaguarda.

O HM espera mais 12 respiradores para o atendimento Covid adquiridos pela câmara. O prefeito Chico Sardelli (PV) disse, em coletiva de imprensa, que um caminhão está indo nesta sexta-feira buscar os aparelhos.

PARTICULARES

Os três hospitais privados do município que possuem leitos de UTI Covid seguem com 100% de ocupação, situação que ocorre desde 17 de março.

No Hospital São Lucas, há 18 pacientes em leitos de UTI. A enfermaria do hospital tem 94% de ocupação (de 16 leitos, 15 estão ocupados).

A UTI do Hospital São Francisco atende no momento 14 pacientes. Os leitos sem respiradores também estão com lotação máxima, com 18 pessoas internadas.

No Hospital Unimed, a terapia intensiva tem 29 pacientes. Todos os 26 leitos da enfermaria Covid também estão ocupados.

Considerando a rede pública e privada, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 em Americana nesta sexta-feira é de 94% de leitos com respiradores (de 87 no total, 82 estão ocupados) e de 99% de leitos sem respiradores (de 94 no total, 93 estão ocupados).

MORTES

O boletim da pandemia desta sexta-feira informou mais quatro mortes pela doença, dos quais três pacientes estavam internados no Hospital Municipal. Os óbitos ocorreram entre 1° e 7 de abril. Veja os dados das vítimas:

homem, 69 anos, morador do bairro Jardim Brasília, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de abril;

homem, 47 anos, morador do bairro Santa Cruz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de abril;

homem, 54 anos, morador do Parque Novo Mundo, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de abril;

homem, 63 anos, morador do Jardim Alvorada, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de abril.

Com essas notificações, a cidade chega a 406 mortes pela doença. O boletim informou 106 novos casos, totalizando 14.344 positivos. Desses, 24 estão internados, 370 estão em casa, 13.544 se recuperaram, além dos óbitos. Há ainda 97 casos suspeitos aguardando resultados de exames.